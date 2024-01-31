«Мистер Баг едет в город». Отрывок на английском языке

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Во дворе дома в крошечной общине дружно живут господин Шмель, его дочь пчелка Медок и насекомые-соседи. Сюда и возвращается жук Хоппити после долгой отлучки и завоевывает сердце красавицы Медок

«Золото Умальты» «Командир». Трейлер №2 «Дом, в котором люди не живут» «Цербер». ТВ-ролик «Постучись в мою дверь в Москве». Трейлер №2