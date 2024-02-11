«Волчица и пряности: Торговец встречает мудрую волчицу». Трейлер №2 с русскими субтитрами

После лечения провалов в памяти бывший детектив Рой Фримен (Расселл Кроу
) узнает, что заключенный, которого он арестовал 10 лет назад, заявил о своей невиновности
Ингеборга Бахман — культовая австрийская писательница, поэтесса и икона феминистской литературы
Они были влюблены пятнадцать лет назад, затем расстались. Время прошло. Каждый из них пошел своим путем и медленно исцелился
После того, как банда преступников непреднамеренно высвобождает сверхъестественную силу в мир, молодая женщина по имени Фрэнки убеждена, что ее преследует манекен-убийца
обсуждение >>