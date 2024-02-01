«Домик у реки»

Спутник телезрителя
Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
Лайфстайл
Синдром потомственного артиста
Рецензии на фильмы
Фильм-предостереЖЕНИе из конкурса «Короче 2023» уже в прокате
Новости кино
В прокате с 22 февраля
Новости кино
Новости кино
Ему было 48 лет
Интервью
Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах
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