«Постучись в мою дверь в Москве». Трейлер №2

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Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком
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Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах
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Весточки из колонии передаёт Иван Охлобыстин
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