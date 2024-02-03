«Цербер». ТВ-ролик

Интервью
Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах
Новости кино
В фильме играют Константин Хабенский, Александр Горбатов, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и другие
Новости кино
Премьера состоится в эфире телеканала «Россия»
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Самые ожидаемые интернет-релизы февраля по версии Кино-Театр.Ру
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Успешный успех
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
Спутник телезрителя
3 февраля, 22:40, viju TV1000
Лайфстайл
Весточки из колонии передаёт Иван Охлобыстин
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