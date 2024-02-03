«Командир». Трейлер №2

Новости кино
Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Иви и в эфире НТВ
Спутник телезрителя
1 февраля, 22:45, viju TV1000 русское
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Весточки из колонии передаёт Иван Охлобыстин
Интервью
Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах
Спутник телезрителя
3 февраля, 22:40, viju TV1000
Спутник телезрителя
В ночь с 31 января на 1 февраля, 00:55, Кинохит
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Премьера фильма «Конец славы»
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