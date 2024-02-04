«Форсаж в Паттайе»

Интервью
Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах
Лайфстайл
Синдром потомственного артиста
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
Спутник телезрителя
Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком
Лайфстайл
Успешный успех
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Налетай
Лайфстайл
Весточки из колонии передаёт Иван Охлобыстин
Спутник телезрителя
3 февраля, 22:40, viju TV1000
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