«Плата за страх». Тизер с английскими субтитрами

Мегамозг встал на путь супергероя, он отрекается от своей команды и решает противостоять своим бывшим товарищам, которые решили отправить целый город на Луну
Фэнтезийное приключение странствующего торговца Лоуренса и богини урожая Холо
После лечения провалов в памяти бывший детектив Рой Фримен (Расселл Кроу
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Ингеборга Бахман — культовая австрийская писательница, поэтесса и икона феминистской литературы
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