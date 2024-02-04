«Между нами лето»

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Весточки из колонии передаёт Иван Охлобыстин
Спутник телезрителя
Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком
Интервью
Актер — о главной роли в фильме «Правда», увлечении психологией и интересных проектах
Новости кино
Новости кино
Такова современная охота на ведьм
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
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