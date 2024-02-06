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И ушёл, не дождавшись финала

Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ»

«Крутая перемена»: Снова в школу. Или в тюрьму

Интервью

Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино