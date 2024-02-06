«Страх над Невой»

Спутник телезрителя
3 февраля, 22:40, viju TV1000
Интервью
Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино
Лайфстайл
Актёр дал интервью на «Радио 7»
Лайфстайл
И ушёл, не дождавшись финала
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
4 февраля, 23:00, ТНТ4
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
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