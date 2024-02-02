«Прекрасная Америка». Трейлер на английском языке

Интервью
Актер — о главной роли в фильме «Правда», увлечении психологией и интересных проектах
Лайфстайл
Синдром потомственного артиста
Спутник телезрителя
Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком
Спутник телезрителя
3 февраля, 22:40, viju TV1000
Новости кино
Ему было 48 лет
Интервью
Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
Лайфстайл
Весточки из колонии передаёт Иван Охлобыстин
Новости кино
В прокате с 22 февраля
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