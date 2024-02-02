«Выживший Ар Келли». Трейлер на английском языке

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Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику
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Никита Волков – наш Серкан Болат
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Фильм-предостереЖЕНИе из конкурса «Короче 2023» уже в прокате
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Актер — о главной роли в фильме «Правда», увлечении психологией и интересных проектах
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Премьера состоится в эфире телеканала «Россия»
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