«Трансформеры: Возвращение Оптимуса Прайма». ТВ-ролик на английском языке

телеролик

Оптимус Прайм возвращается к жизни… и очень скоро оказывается единственным трансформером во Вселенной, кто не пострадал от Чумы Ненависти

«Материнский инстинкт» «Золото Умальты» «Командир». Трейлер №2 «Дом, в котором люди не живут» «Цербер». ТВ-ролик