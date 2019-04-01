«Любовь напрокат»

ревью

Спутник телезрителя «Напарник»: Однажды на Земле родился необычный малыш 3 апреля, 22:00, СТС

Новости кино У «Академии Амбрелла» будет второй сезон В нем будет 10 эпизодов.

Новости кино Детектив «Поселенцы» с Алексеем Морозовым выйдет 8 апреля Премьера состоится на канале НТВ.

Спутник телезрителя «Призрак»: Достучались до небес 2 апреля, 22:00, СТС

Новости кино Фильмы Светланы Проскуриной и Павла Костомарова покажут в конкурсе ММКФ Всего на главную награду претендует 13 картин, однако программа еще может дополниться.

Новости театра Кристофер Уилдон готовит в Большом театре «Зимнюю сказку» Премьерные показы пройдут с 4 по 7 апреля.

Рецензии на фильмы «Шазам!»: Зови себя моим именем Детская супергероика о том, что семья - там, где сердце