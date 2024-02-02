«Наука об искусстве»

трейлер

В искусстве много науки, а в науке — не меньше искусства. Именно это соединение двух вселенных исследует наука искусства

«Материнский инстинкт» «Золото Умальты» «Командир». Трейлер №2 «Дом, в котором люди не живут» «Цербер». ТВ-ролик