«На пути к исцелению». Трейлер на английском языке

что почитать?

Среди фаворитов также сериалы «Волшебный участок» и «Балет»

«Слово пацана» лидирует по количеству номинаций на XI премию АПКиТ

В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ

Завершились съемки проекта о больнице для одержимых демонами

Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало»

Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям

Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым»

«Не было никакого приказа свыше»: Жора Крыжовников объяснил, почему переснял финал «Слова пацана»

Интервью

Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино