«Рисуя с Джоном». Трейлер на английском языке

Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Новости кино
В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»
Новости кино
Это Джулиан Костов, знакомый зрителям по роли Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость
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Лайфстайл
Премьера сериала «Саша и Питер»
Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
Новости кино
В прокате с 29 февраля
Анимация
Крутейшее аниме момента — для сильных духом
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