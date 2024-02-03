«Что случилось, Бриттани Мерфи?». Трейлер на английском языке

Анимация
Крутейшее аниме момента — для сильных духом
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Новости кино
В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
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