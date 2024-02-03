«Маги и великаны». Трейлер на испанском языке

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Интервью Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин

Новости кино «СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»

Спутник телезрителя «Синистер»: Паранормальное явление В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого Актёр не испытывает негатива к коллеге

Новости кино Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям