«Приключение маленького вождя». ТВ-ролик на испанском языке

Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Лайфстайл
Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Новости кино
В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»
Рецензии на фильмы
Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри
Новости кино
В прокате с 29 февраля
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
обсуждение >>