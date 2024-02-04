«Художники при персидском дворе». Трейлер на английском языке

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Лайфстайл Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям

Рецензии на фильмы «Книга решений»: Художник обижен каждым Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри

Интервью Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин

Лайфстайл Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» Актёр был утверждён на одну из ролей

Спутник телезрителя «Синистер»: Паранормальное явление В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3