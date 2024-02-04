«Эра ИИ». Трейлер на английском языке

Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Рецензии на фильмы
Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри
Лайфстайл
Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
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