«Урок жизни». Отрывок

Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура
Лайфстайл
Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Новости кино
Это Джулиан Костов, знакомый зрителям по роли Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость
»
обсуждение >>