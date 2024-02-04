«Гостиница для собак». Трейлер на шведском языке

Новости кино
Это Джулиан Костов, знакомый зрителям по роли Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость
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Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Новости кино
В этот день зрителям покажут сразу восемь премьерных эпизодов
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