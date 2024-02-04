«Трансформеры: Зверо-роботы». Трейлер на английском языке

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Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

Спутник телезрителя «Синистер»: Паранормальное явление В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» Актёр был утверждён на одну из ролей

Интервью Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин

Спутник телезрителя «Волны»: Смотреть белке в глаза В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура

Новости кино Экранизация «Мастера и Маргариты» стала четвертым миллиардером 2024 года Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей