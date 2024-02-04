«Три щенка». Заставка на английском языке

Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Лайфстайл
Премьера фильма «Одна жизнь»
Новости кино
В прокате с 29 февраля
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
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