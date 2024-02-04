«О, благодать!». Трейлер на английском языке

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Премьера фильма «Одна жизнь»
Новости кино
В прокате с 29 февраля
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Актёр немало плакал при просмотре «Слова пацана»
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Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера
Рецензии на фильмы
Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
Новости кино
В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»
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