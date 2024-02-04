«Робин Гуд и непобедимый рыцарь». Трейлер на английском языке

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Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать

В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»

Интервью

Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться»

Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин