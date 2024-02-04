«Свободное падение». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура
Новости кино
Первая часть церемонии вручения состоится 5 марта, а второй блок победителей отметят 30 мая
Лайфстайл
Премьера фильма «Одна жизнь»
Рецензии на фильмы
Пародийная комедия про писательницу, которая становится героиней собственного шпионского романа
Рецензии на фильмы
Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
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