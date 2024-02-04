«Тутанхамончик». Заставка

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Актёр немало плакал при просмотре «Слова пацана»
Новости кино
В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
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Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера
Новости кино
В прокате с 29 февраля
Новости кино
Это Джулиан Костов, знакомый зрителям по роли Федора Каминского в сериале Netflix «Тень и кость
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Премьера фильма «Одна жизнь»
Новости кино
Первая часть церемонии вручения состоится 5 марта, а второй блок победителей отметят 30 мая
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