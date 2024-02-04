«Бэтмен и Билл». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
Лайфстайл
Актёры скоро станут родителями
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Лайфстайл
Премьера фильма «Одна жизнь»
Лайфстайл
Актёр немало плакал при просмотре «Слова пацана»
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Спутник телезрителя
В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
обсуждение >>