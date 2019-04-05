ревью

Фоторепортаж с открытия международного фестиваля документального кино ДОКер в Москве

Кирилл Плетнев, Илья Глинников, Тимофей Трибунцев, Таисия Вилкова впервые увидели «Россию с неба»

«Та ещё парочка». Трейлер №2

Премьера комедии Жиля Дирека пройдёт на Экспериментальной сцене 12 и 13 апреля.

В Театре Армии поставили «Венецию в снегу»

Новости кино

Педагоги Московской школы нового кино проведут в апреле открытые лекции

Лекторий могут посетить абитуриенты и все желающие.