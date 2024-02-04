«Мечта Дукале». Трейлер на английском языке

Новости кино
В прокате с 29 февраля
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Рецензии на фильмы
Вредные советы молодым режиссерам от Мишеля Гондри
Новости кино
В этот день зрителям покажут сразу восемь премьерных эпизодов
Лайфстайл
Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко
Анимация
Крутейшее аниме момента — для сильных духом
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
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