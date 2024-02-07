«В Арктику»

Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
Новости кино
Среди фаворитов также сериалы «Волшебный участок» и «Балет»
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Лайфстайл
По просьбе местного активиста
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
Лайфстайл
Вместе с женой Азизой актёр воспитывает сына
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