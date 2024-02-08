«Лонки – великий обманщик»

Интервью
Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино
Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Лайфстайл
По просьбе местного активиста
Новости кино
Премьера проекта ожидается в этом году
Новости кино
В Москве стартовали съемки семейной комедии
Лайфстайл
Актёр не испытывает негатива к коллеге
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