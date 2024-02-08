«Лонки – великий обманщик»

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Интервью Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт» Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям

Спутник телезрителя «Суррогаты»: Приключения электроников В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

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