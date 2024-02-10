«Вождь орков». Трейлер на английском языке

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Новости кино Киллиан Мерфи станет директором исправительной школы Новый проект актера «Стив» выйдет на Netflix

Интервью Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин

Лайфстайл Святослав Рогожан рассказал, как выманил Милу Ершову на фальшивые съёмки, чтобы сделать ей предложение Улыбайтесь, вас снимает скрытая камера

Новости кино «СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»

Лайфстайл Слава Копейкин признался, что любит кино, которое заставляет его рыдать Актёр немало плакал при просмотре «Слова пацана»

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения