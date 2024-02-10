«Дождь из мужчин». Трейлер на французском языке

Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Обзор сериалов
Выживаем в бункере, офисе, России и на постановке Шекспира
Спутник телезрителя
8 февраля, 21:00, СТС
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Лайфстайл
Премьера фильма «Одна жизнь»
Новости кино
В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»
Лайфстайл
Актёры скоро станут родителями
Новости кино
В прокате с 29 февраля
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