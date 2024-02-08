«Клаустрофобы: Инсомния»

Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Новости кино
В Москве стартовали съемки семейной комедии
Лайфстайл
Вместе с женой Азизой актёр воспитывает сына
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Интервью
Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Лайфстайл
По просьбе местного активиста
Лайфстайл
Актёр был утверждён на одну из ролей
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