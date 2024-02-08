«Клаустрофобы: Инсомния»

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8 февраля «Алые паруса» Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнаёт, что у него родилась дочь Жюльетта и умерла жена

8 февраля «Пила: Джокер» Маньяк запускает в в прямом эфире реалити шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание

8 февраля «Он + она» Эксперимент, в котором пять новелл о любви связаны в одно повествование с помощью черно-белых, как будто подслушанных мини-исповедей друзей режиссера