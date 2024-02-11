«Ингеборга Бахман». Трейлер на немецком языке

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После того, как банда преступников непреднамеренно высвобождает сверхъестественную силу в мир, молодая женщина по имени Фрэнки убеждена, что ее преследует манекен-убийца
Милая и немного сумасбродная Ирис имеет все, о чем только можно мечтать – безупречный муж, две дочери, собственный стоматологический кабинет. Но уже много лет между супругами нет близости
Пока где-то вдалеке разгорается Вторая мировая война, в закрытом женском монастыре растёт безымянный 9-летний мальчик
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