«Спящие псы». Трейлер на английском языке

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11 февраля «Ингеборга Бахман». Трейлер на немецком языке Ингеборга Бахман — культовая австрийская писательница, поэтесса и икона феминистской литературы

11 февраля «(Не)бывшие». Трейлер с английскими субтитрами Они были влюблены пятнадцать лет назад, затем расстались. Время прошло. Каждый из них пошел своим путем и медленно исцелился

10 февраля «Не смотри туда». Трейлер на английском языке После того, как банда преступников непреднамеренно высвобождает сверхъестественную силу в мир, молодая женщина по имени Фрэнки убеждена, что ее преследует манекен-убийца