«Атлантида: Затерянный мир». Тизер на английском языке

Лайфстайл
Эволюция «казанского феномена»
Новости кино
Завершились съемки проекта о больнице для одержимых демонами
Интервью
Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино
Новости кино
Премьера проекта ожидается в этом году
Спутник телезрителя
4 февраля, 23:00, ТНТ4
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
Новости кино
Среди фаворитов также сериалы «Волшебный участок» и «Балет»
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