«Атлантида: Затерянный мир». Тизер на английском языке

что почитать?

Новости кино Павел Прилучный пытается избежать сглаза в первой тизер-сцене из сериала «13 Клиническая. Начало» Завершились съемки проекта о больнице для одержимых демонами

Интервью Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт» Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино

Новости кино Завершились съемки сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие» Премьера проекта ожидается в этом году

Спутник телезрителя «Синистер»: Паранормальное явление В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3

Интервью Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым» Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям