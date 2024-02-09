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«Май, декабрь»

трейлер

9 февраля 2024
Приезд Натали Портман ставит семейное счастье Джулианны Мур под угрозу

«На грани жизни»
«Клаустрофобы: Инсомния»
«Алые паруса»
«Пила: Джокер»
«Он + она»

видео добавил посетитель Sputnik
персоны
Келвин Хан ЙиЧарльз МелтонДжулианна МурНатали ПортманКори Майкл СмитТодд Хэйнс
фильмы
Май, декабрь

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анонс

«Клаустрофобы: Инсомния»
«Клаустрофобы: Инсомния»
В результате неудачного испытания медицинского препарата выжившие подопытные вынуждены сопротивляться сну и бороться друг с другом, чтобы остаться в живых
1 комментарий
«Алые паруса»
«Алые паруса»
Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнаёт, что у него родилась дочь Жюльетта и умерла жена
1 комментарий
«Пила: Джокер»
«Пила: Джокер»
Маньяк запускает в в прямом эфире реалити шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание
1 комментарий

Афиша кино >>

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