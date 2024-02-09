«Май, декабрь»

Переживший семейную трагедию затворник Дэниел О'Рейли
получает шанс на вторую жизнь, когда судьба сталкивает его с юной Арьей, сбежавшей от отца-абьюзера
В результате неудачного испытания медицинского препарата выжившие подопытные вынуждены сопротивляться сну и бороться друг с другом, чтобы остаться в живых
Вернувшийся с войны солдат Рафаэль узнаёт, что у него родилась дочь Жюльетта и умерла жена
Маньяк запускает в в прямом эфире реалити шоу, в котором собраны все самые жестокие игры на выживание
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