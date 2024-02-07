Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Аквариум»

трейлер

7 февраля 2024
В недалеком будущем победила стабильность, и теперь эмоции под запретом, а жизнь подчинена строгим инструкциям. В главной роли — Алексей Филимонов

«Позывной «Пассажир»
«Последний богатырь. Наследие». Фичуретка
«13 клиническая. Начало». Тизер-сцена
«Невский»
«Выживут только любовники». Трейлер с русскими субтитрами

видео добавил посетитель Око
персоны
Никита ЕленевАнна Котова (II)Алексей КравченкоДарья УрсулякАлексей ФилимоновИлья Шагалов
фильмы
Аквариум

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Невский»
«Невский»
С незапамятных времён тёмные силы тешат себя надеждой покорить нашу прекрасную планету. Но каждый раз им противостоят герои, которые встают на защиту Родины
1 комментарий

Афиша кино >>

Портной из Бруклина
драма
Россия, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
Три мушкетёра: Миледи
исторический фильм, приключения, экранизация
Франция, 2023
Дьявол в деталях. Дело Миранды
биография, драма, криминальный фильм
США, 2023
Миссия в Москве
боевик, детектив, криминальный фильм
Китай, 2023
Поцелуй
драма, мелодрама, экранизация
Дания, Норвегия, 2022
5 сантиметров в секунду
драма, мелодрама, семейное кино
Япония, 2007
Астрал. Ритуал Малум
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram