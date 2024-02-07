«Аквариум»

Новости кино
Завершились съемки проекта о больнице для одержимых демонами
Лайфстайл
Вместе с женой Азизой актёр воспитывает сына
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
Лайфстайл
Режиссёра не удовлетворил результат
Интервью
Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино
Новости кино
Картина, стартовавшая в прокате 25 января, собрала 1,02 млрд рублей
Спутник телезрителя
В ночь с 5 на 6 февраля, 00:30, РЕН ТВ
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
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