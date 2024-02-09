«Любви не бывает?»

Новости кино
В прокате с 29 февраля
Спутник телезрителя
7 февраля, 23:00, ТНТ
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Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко
Интервью
Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения
Спутник телезрителя
В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3
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Актёр был утверждён на одну из ролей
Интервью
Популярный актер – о «Страхе над Невой», поимке маньяков и тщательной подготовке к ролям
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Премьера фильма «Одна жизнь»
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