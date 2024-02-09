«Любви не бывает?»

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Новости кино «Вы можете сказать о себе, что вы счастливы?»: Алексей Филимонов в трейлере фильма «Аквариум» В прокате с 29 февраля

Лайфстайл Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

Спутник телезрителя «Синистер»: Паранормальное явление В ночь с 6 на 7 февраля, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты» Актёр был утверждён на одну из ролей