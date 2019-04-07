«Танцуй сердцем»

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Хип-хоп танцор и начинающая балерина создают уникальный стиль, который потрясет всю планету.

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Фонд кино поддержит фильмы ближайшего будущего

Заявки на поддержку национальных картин в прокате во втором и третьем кварталах текущего года будут приниматься до 12 апреля.