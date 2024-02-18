«Дисквалифицирован по жизни». Трейлер №2 с русскими субтитрами

анонс

В современной России трудно найти человека, которому хотя бы раз не поступал звонок от мошенников

18 февраля

«Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней трудно иметь дело». Трейлер на японском языке

Тэруаки Накамура влюбляется в девушку с Окинавы, но совершенно не понимает, что она говорит