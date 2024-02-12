«Рок-н-ролл для принцесс». Отрывок

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«Абрикосовая горечь» с Полиной Давыдовой и Рустамом Джабраиловым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

В ночь с 15 на 16 февраля, 01:15, Дом Кино

В ночь с 17 на 18 февраля, 01:30, ТВ-3

Интервью

Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда»

Популярный актер — об отрицательной роли в сериале «Многодетство», о работе с детьми и о сериалах, которые смотрит