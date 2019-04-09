«Дитя тьмы»

Новости кино
Премьера 16-серийного исторического детектива состоится на НТВ 15 апреля.
Ролики фильмов
Пропавшая девочка после возвращения домой начинает странно себя вести.
Новости кино
Новые мультфильмы можно будет посмотреть с 12 по 14 апреля в киноцентре «Октябрь» и с 18 по 21 апреля в кинотеатре «Родина».
Новости кино
Премьера состоится 17 апреля.
Ролики фильмов
Новости кино
Министерство культуры выдало картине прокатное удостоверение без дополнительных экспертиз.
Новости кино
В Московском международном университете состоялась церемония вручения Пятой Национальной анимационной премии «Икар».
Ролики фильмов
Дана Абызова
становится жертвой любовника-афериста, который сажает ее в тюрьму.
Ролики фильмов
Мишка вместе с друзьями отправляется в Китай, чтобы доставить панду к родителям.
Обзор сериалов
Новые испытания телезрителей
Спутник телезрителя
7 апреля, 16:45, РЕН ТВ
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Единственный герой, который пробился в мейнстрим не будучи его частью.
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