«Крутые яйца: Миссия «Пингвин»

трейлер

Когда команда безбашенных пингвинов и очаровательный белый медведь сбегают из цирка, молодому петуху Тото и его семье приходится всмятку разбиться, чтобы им помочь

«Страх над Невой». ТВ-ролик №2 «Стражи Вселенной: Как приручить динозавров» «Страх над Невой». ТВ-ролик «Клаустрофобы: Инсомния» «Летучий корабль». Трейлер №3